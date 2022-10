Oroscopo Gemelli di oggi 25 e domani 26 ottobre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Sul lavoro sapete fare la vostra parte, ed oggi lo dovrete dimostrare di nuovo, ma con Marte e Giove alleati, non incontrerete alcuna difficoltà. Marte congiunto è battagliero, dunque non fatevi trascinare in facili polemiche quando sono evitabili. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata