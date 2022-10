Oroscopo Acquario di oggi 26 e domani 27 ottobre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La Luna che si quadra a Saturno si divertirà a scombinarvi qualche piano, ma non riuscirà a farvi perdere la calma e la concentrazione. Con Giove compiacente, il contatto con altre realtà, anche all’estero, sarà costruttivo e producente. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni