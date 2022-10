Oroscopo di domani 28 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 28 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 28 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Saturno vi costringerà a un’attesa che all’inizio vi infastidirà, poi si rivelerà benefica, perché vi aiuterà a chiarire un antipatico malinteso. Arrendetevi all’evidenza: il vostro cuore si emoziona per una persona che sinora avevate ignorato.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie a Urano complice, le cose in campo affettivo andranno per il meglio. Feeling insolito con una persona incontrata in modo imprevisto. Una notizia inattesa darà una svolta decisamente avvincente alla vostra vita privata e professionale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nell’attività, con Marte e Saturno che tifano per voi, otterrete ottimi risultati, se punterete sullo spirito di gruppo e collaborerete attivamente. Giove contro segnala possibili cambiamenti nell’ambiente lavorativo. Dovrete misurarvi con nuove sfide.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giove da oggi vi sorride dal segno amico dei Pesci, e così potrete trascorrere la giornata facendo degli acquisti proficui o affari vantaggiosi. Il merito è suo, se dovessero presentarsi fortunate occasioni per far carriera o trovare il lavoro sognato.

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno opposto continua a far sentire la sua influenza, creando qualche malumore, frenandovi e mettendovi via via qualche bastone fra le ruote. Marte in sestile riuscirà a farvi strappare, però, dei buoni risultati anche nelle competizioni sportive.

Vergine. 24/8 – 22/9

La contrastante opposizione di Giove dal segno dei Pesci prospetta diverse spese, uscite impreviste per eventi straordinari. Occhio al portafogli! Sul lavoro accettate quello che verrà stabilito, senza trincerarvi dietro una cortina di diffidenza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Mercurio nel vostro cielo, scambi di opinioni, di libri, di oggetti con un amico. Vi ritroverete anche a progettare un viaggio culturale insieme. Marte vi regala tante energie: via libera quindi a una piacevole escursione nel verde con i vostri cari.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’ingresso di Giove nel segno amico dei Pesci darà inizio a un periodo con una confortante situazione finanziaria, che vi farà tirare un sospiro di sollievo. Nettuno è in trigono: se c’è qualcuno che dovete aiutare, fatelo con tutto l’affetto di cui siete capaci.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ringraziate la Luna in Sagittario in sestile a Saturno, se sarete bravi a dipanare il filo di una matassa di un affare familiare antipatico e anche fastidioso. Con Nettuno avverso, non prendete per oro colato quello che qualcuno vorrebbe propinarvi come tale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Venere e Giove vi sono solidali, e vi elargiscono simpatia, bellezza e benessere. Un incontro amoroso ha ottime probabilità di durata. Se siete alla ricerca di un’occupazione, con papà Giove che vi patrocina, tutte le frecce faranno centro.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario in sestile a Saturno riuscirà a farvi amalgamare al meglio la fantasia con il senso pratico, ottenendo un ottimo risultato. Saturno congiunto continua la sua azione benefica. Aumenta la vostra autorevolezza e la credibilità.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’entrata di Giove nel segno lascia prevedere vincite al gioco, speculazioni azzeccate. Insomma, vi fa sentire economicamente al sicuro. Intreccerete relazioni interessanti con persone straniere. Vi arricchirete visto le reciproche diversità.

