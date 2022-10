Oroscopo Acquario di oggi 28 e domani 29 ottobre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La Luna in Sagittario in sestile a Saturno riuscirà a farvi amalgamare al meglio la fantasia con il senso pratico, ottenendo un ottimo risultato. Saturno congiunto continua la sua azione benefica. Aumenta la vostra autorevolezza e la credibilità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni