Oroscopo Vergine di oggi 28 e domani 29 ottobre

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

La contrastante opposizione di Giove dal segno dei Pesci prospetta diverse spese, uscite impreviste per eventi straordinari. Occhio al portafogli! Sul lavoro accettate quello che verrà stabilito, senza trincerarvi dietro una cortina di diffidenza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

