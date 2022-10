Oroscopo Capricorno di oggi 30 e domani 31 ottobre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con la Luna in sestile a Venere, siete dell’umore giusto per scambiarvi quelle coccole che renderanno felice il vostro partner. Organizzate con cura la serata. Via libera all’improvvisazione, il cui fascino, in questo periodo con Urano compiacente, avvertite molto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

