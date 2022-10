Oroscopo di oggi 30 ottobre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 30 ottobre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Plutone, dal Capricorno, soffia sulle braci. Se desiderate che la vita scorra su binari più sereni, siete raccomandati di tenere sotto controllo gli stati emotivi. Sarete diplomatici ma irremovibili con un familiare, su questioni basilari che non intendete mollare.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in trigono a Urano, momento complessivamente buono per gli affari e le attività professionali. Non accettate accordi al ribasso. Grossa la spinta a realizzare un progetto innovativo. Avrete gli strumenti e le persone che vi aiuteranno.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sul lavoro non vi sentite apprezzati e valorizzati in modo adeguato alle vostre competenze. Marte nel vostro cielo vi fornirà l’energia giusta per imporvi. Il fisico reclama una maggiore attività ed è decisamente il momento di assecondare questa esigenza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Plutone in opposizione risveglia l’eros e vi rende particolarmente magnetici. Per chi è in coppia: darete maggiore smalto alla relazione. La famiglia è un punto fermo nella vostra vita, e siete consapevoli che potrete contarci sempre e comunque.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Saturno ostile, siate meno remissivi. Puntate i piedi, se necessario, nel chiedere al partner di dare la giusta considerazione alle vostre richieste. Trovandosi poi nell’opposto Acquario, non date colpe agli altri. A volte siete voi ad autoescludervi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giove è vostro nemico: certe novità finanziarie necessitano di essere esaminate con attenzione. Cautela negli investimenti e anche nelle spese personali. Quando niente vi sembra chiaro, vi conviene di aspettare, guardarvi bene intorno e navigare a vista.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A causa della Luna in Capricorno fastidiosa, oggi vi sentirete come calati in una cortina di nebbia. Attivando curiosità e dinamismo, però, riprenderete il via. Cercate di riconquistare il vostro trend positivo, trascorrendo il tempo libero con le persone amate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie alla Luna in sestile a Venere, con il partner farete progetti comuni per mantenere viva la fiamma della passione. Se siete single, il vostro cuore si aprirà fiducioso. Con la vostra dolce metà, puntando sull’ascolto e l’empatia, vi intenderete senza intralci né indugi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Marte è maldisposto e continua a infastidirvi, mettendovi nelle condizioni di dare fondo a tutte le energie: ogni tanto staccate e riprendete fiato. Perché provocare dissidi e contrasti, quando in cuor vostro vorreste essere dei buoni amici per tutti?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna in sestile a Venere, siete dell’umore giusto per scambiarvi quelle coccole che renderanno felice il vostro partner. Organizzate con cura la serata. Via libera all’improvvisazione, il cui fascino, in questo periodo con Urano compiacente, avvertite molto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Muovendovi per conto vostro, senza ricorrere all’aiuto di terze persone, sarete soddisfatti delle capacità e qualità che saprete mettere in campo. Con Saturno nel vostro cielo, prenderete un’importante decisione con un atteggiamento risolutivo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giove è congiunto e Venere transita in Scorpione: se siete single e alla ricerca dell’anima gemella, sarete soli ancora per poco tempo. Nettuno propizio vi farà trasformare una situazione deludente in un’esperienza da sfruttare in positivo.

