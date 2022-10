Oroscopo Leone di oggi 30 e domani 31 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Con Saturno ostile, siate meno remissivi. Puntate i piedi, se necessario, nel chiedere al partner di dare la giusta considerazione alle vostre richieste. Trovandosi poi nell’opposto Acquario, non date colpe agli altri. A volte siete voi ad autoescludervi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata