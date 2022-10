Oroscopo Acquario di oggi 31 ottobre e domani 01 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 ottobre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pomeriggio agitato, con la Luna quadrata a Mercurio. Non vi sentirete soddisfatti e avvertirete le responsabilità pesarvi come non mai. Anche se le circostanze continuano ad essere in prevalenza difficili, troverete il modo per risolverle. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni