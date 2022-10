Oroscopo Scorpione di oggi 31 ottobre e domani 01 novembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 ottobre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Per colpa della Luna in Acquario quadrata a Mercurio nello Scorpione, meglio mantenere l’autocontrollo, se la persona amata vi indispettisce con un capriccio. La cosa più intelligente da fare sarà quella di essere prudenti, di non osare più di tanto. Siate saggi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

