Oroscopo Cancro di oggi 1 e domani 2 novembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Con la Luna in ottava Casa, quella del sesso e del mistero, la tecnica di seduzione sarà altrettanto enigmatica: tutto velato, allusivo, sottinteso… Nessun problema per voi, ipersensibili e dotati di antenne che pescano direttamente nell’inconscio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

