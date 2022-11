Oroscopo di domani 3 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 3 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi non siete in vena di grandi manifestazioni d’affetto: vi piace solo riceverle, come gatti che si lasciano accarezzare senza fare le fusa! Giornata al rallentatore, la Luna non v’invita all’azione ma a un ozioso meditare, tra progetti vaghi e ricordi.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la complicità della Luna che addolcisce l’opposizione di Sole, Mercurio e Venere, ragionerete sui vostri errori cercando di porvi rimedio. Tempo libero da dedicare al fai da te o alla cucina creativa, che per voi è sempre fonte di ispirazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Valutate ogni nuovo progetto al lume della ragione e, se ritenete che sia ancora valido, non arrestatevi davanti alle piccole difficoltà. Stranamente, oggi non è di stimoli esterni che avete bisogno, ma di introspezione e silenzio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi aspetta un bellissimo giovedì, attivo e languido allo stesso tempo. La Luna accende la vostra sensibilità e rende molto godibili i contatti. Vi riusciranno in modo eccellente tutte quelle attività che richiedono fantasia ed estro creativo.

Leone. 23/7 – 23/8

I pianeti in quadratura vi fanno riflettere, ma tutto ciò che pensate lo tenete per voi. Contrariamente al solito, non siete in vena di chiacchiere. Tutto in standby in amore. Lavorate di fantasia, ma sul piano pratico siete lupi (anzi leoni) solitari.

Vergine. 24/8 – 22/9

In amore, inutile sprecare energie cercando di razionalizzare: anche se si tratta di un rapporto complesso, vale la pena viverlo fino in fondo. Una lunga passeggiata nel tempo libero. Il contatto con la natura avrà un effetto benefico sul vostro umore.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Nutrirete qualche dubbio in merito a un affare, ma non per questo getterete la spugna. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie. Prendete le vostre decisioni senza lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni e le aspettative degli altri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Splendida giornata con tutti gli astri a favore, che amplificano le emozioni. Poche parole ma tanto amore, oggi si fa il bagno nel sentimento! Attività creative di ottimo livello: musica, pittura o fotografia diventano i migliori canali espressivi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Umore instabile. Se qualcosa vi turba, per prima cosa sballate il rapporto col cibo, cedendo alla tentazione di spuntini ipercalorici e frequenti. Poca voglia di muovervi e di comunicare, progettualità e inventiva oggi rimangono in stand by.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Amici intelligenti e stimolanti, coi quali è bello conversare; vicini che vi bussano alla porta con torte e golosità fatte con le loro mani… Sfatando il mito che vi vuole solitari, oggi con gli altri vi sentite perfettamente a vostro agio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sole e pianeti veloci spostano il traguardo, facendovi puntare più in alto, forse un po’ troppo. Ininfluente la Luna, se non il per il portafoglio… Acquisti sopra le righe, non per voi, ma per partner, figli, quattro zampe, tutti gli amori della vostra vita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Serenità e benessere al top, la sensibilità oggi non vi ostacola, ma vi aiuta a sintonizzarvi con l’ambiente e con chi ha bisogno di voi. Seguite l’ispirazione. Il vostro tocco creativo è ben riconoscibile anche nelle questioni più ordinarie.

