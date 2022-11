Oroscopo Scorpione di oggi 5 e domani 6 novembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 5 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Venere nel vostro segno vorrebbe parlare d’amore, ma deve fare i conti con l’opposizione di Urano, più propenso a staccare la spina che a inserirla. La vostra possessività piace solo a pochi, tutti gli altri si tengono a debita distanza, per non correre rischi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

