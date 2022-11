Oroscopo Ariete di oggi 6 e domani 7 novembre

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

La Luna armonica a Marte mette in luce la vostra anima intraprendente, peccato che con Plutone dissonante rischiate di sprecare inutilmente energia. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi; lasciate libertà di scelta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

