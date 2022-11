Oroscopo Acquario di oggi 7 e domani 8 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 novembre



Famiglia tenera ma appiccicosa, esattamente quello che a voi non va giù, liberi come siete e insofferenti alle catene, anche se fatte di zucchero. Forte la sensazione di prigionia, che vi rende irritabili e irritanti: occhio a non ferire chi non lo merita. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni