Oroscopo Bilancia di oggi 7 e domani 8 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

IDifficile staccarsi dai ricordi, accettare i cambiamenti e la fine delle cose: sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi… nei ritagli di tempo. Fantasie amorose diverse dalla realtà, meglio puntare sull’amicizia, che non vi riserva brutte sorprese. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

