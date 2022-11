Oroscopo di oggi 7 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 7 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 7 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Le finanze sono il leit motiv della giornata: tra la spesa settimanale, quelle per l’estetica e qualche extra, la carta è sempre in azione! Obiettivi ambiziosi, ciò che manca oggi è l’energia necessaria per far fronte a tutti gli impegni.

Toro. 21/4 – 20/5

Affinità e contrasti con il partner. Di fatto vi sentite una cosa sola, pronta a sfidare il mondo, ma solo dopo esservi sfidati l’un l’altro. Il rapporto di coppia prende forza attraverso il confronto quotidiano, ma a volte sembra più uno scontro…

Gemelli. 21/5 – 21/6

Progetti grandiosi ma così confusi da sembrare irrealizzabili. Viaggiate a due velocità: efficienti nelle piccole cose, inconcludenti nelle grandi. Insolita venatura di possessività nei sentimenti, quando vi sentite inadeguati tutti vi sembrano rivali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente: v’impegnate in modo costante, intenzionati a badare al sodo.

Leone. 23/7 – 23/8

Tanti progetti in mente, ma non potete farcela da soli, avete bisogno del sostegno degli altri, anche se l’orgoglio v’impedisce di ammetterlo. Contrariati dalle stelle, puntate molto in alto, ma non realizzate che una piccola parte e forse nemmeno quella.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sul fronte affettivo avete tutto: un partner presente e affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi e amici disponibili, pronti a darvi una mano. Tran tran quotidiano piacevole, non occorre premere l’acceleratore; adeguate il vostro ritmo senza stressarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Difficile staccarsi dai ricordi, accettare i cambiamenti e la fine delle cose: sarebbe un lungo lavoro da fare su voi stessi… nei ritagli di tempo. Fantasie amorose diverse dalla realtà, meglio puntare sull’amicizia, che non vi riserva brutte sorprese.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna opposta ma inoffensiva, che oggi viaggia silenziosa. Importante è mantenere il self-control e mostrarsi superiori a certe piccole meschinità. Contrarietà dalla quadratura Venere-Saturno, segno che tra il partner e la vostra famiglia non corre buon sangue.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Focus sul lavoro, oggi particolarmente produttivo se v’imponete metodo e disciplina, evitando di fare troppe cose insieme e di cadere in confusione. Se avete ambizioni di carriera, cominciate a raccogliere le idee e a convogliarle in un progetto convincente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Abili e carismatici, saprete sfruttare al meglio una circostanza favorevole, ottenendo il consenso di una persona che vi interessa particolarmente. Affari, amore, famiglia: tutto fila con il vento in poppa oggi, persino le attività di routine.

Acquario. 21/1 – 19/2

Famiglia tenera ma appiccicosa, esattamente quello che a voi non va giù, liberi come siete e insofferenti alle catene, anche se fatte di zucchero. Forte la sensazione di prigionia, che vi rende irritabili e irritanti: occhio a non ferire chi non lo merita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata di spese pazze al centro commerciale, tra le super offerte sulla telefonia e i mega sconti sull’informatica c’è da perderci la testa! Vivo interesse anche per il reparto calzature, soprattutto se quelle che indossate vi fanno male…

© Riproduzione riservata