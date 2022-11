Oroscopo Pesci di oggi 7 e domani 8 novembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 7 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Iniziative ben calibrate, ci mettete impegno, tempestività ma soprattutto intuito. Ottime chance per chi parte per un meeting o cerca lavoro all’estero. Anche a scuola fila tutto liscio, con buoni voti e un gruppetto affiatato di amici coi quali studiare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

