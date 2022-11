Oroscopo Capricorno di oggi 8 e domani 9 novembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Figli disobbedienti; dalla cerchia delle vostre frequentazioni piovono consigli come se tutti gli altri avessero educato dei campioni di diligenza… Tranquilli, con un po’ di pazienza anche i vostri pulcini la smetteranno di arruffare le penne. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata