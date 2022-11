Oroscopo Scorpione di oggi 8 e domani 9 novembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Urge un colloquio chiarificatore con un socio in affari: se si entra in competizione anziché collaborare, il vostro progetto ha i giorni contati. Spirito d’innovazione sì, ma occorre aver ben chiara la strategia e seguire un metodo, rispettando le procedure. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

