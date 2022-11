Oroscopo Acquario di oggi 9 e domani 10 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Luna fastidiosa, voi irrequieti. Mercurio e Urano disarmonici vi rendono scalpitanti, volete di più ma non sapete bene nemmeno voi cosa… Il problema di un rapporto sta tra il vostro desiderio di indipendenza e il bisogno di sentirvi amati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni