Oroscopo Cancro di oggi 9 e domani 10 novembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Sentimenti intensi e profondi, per le persone care siete pronti a fare rinunce; rispetto alla materia e agli agi, arriva sempre prima il cuore. Tensioni col partner a causa dei pargoli, ovviamente il vostro istinto cancerino propende per la prole. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

