Oroscopo Capricorno di oggi 9 e domani 10 novembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Luna di Terra, in trigono a Plutone nel segno. Con voi la forza dell’amore, che ha radici profonde, ma è capace di proiettarsi verso il futuro. Parole evocative e immagini delicate, il vostro è un linguaggio romantico che viene dal cuore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata