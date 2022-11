Oroscopo di domani 10 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 10 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 10 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Buona giornata in compagnia della Luna amica. Siete dello spirito giusto per accogliere eventuali proposte ed entrare in contatto con ambienti nuovi. Tutto a cuor leggero, arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un happy hour coi colleghi.

Toro. 21/4 – 20/5

Il partner vorrebbe un chiarimento ma voi non siete disposti al dialogo, preferite il silenzio per non correre il rischio di ingigantire i problemi. Shopping compensativo, invogliati dalle offerte, finite per intasare il vostro guardaroba di cose inutili.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Disinvolta e chiacchierona, la Luna in transito nel vostro segno promette incontri, occasioni e contatti a gogò. Serenità su tutti i fronti. Un pizzico di dispersività va messo in conto, fa parte del vostro personaggio poliedrico e leggero.

Cancro. 22/6 – 22/7

A lui o lei volete un bene dell’anima, ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato vi smonta, insinuando nella vostra mente dubbi e interrogativi. A preoccuparvi non è l’ipotesi di un terzo incomodo, ma i dubbi sulla compatibilità dei vostri caratteri.

Leone. 23/7 – 23/8

Siate scaltri: l’abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano man forte dove non arrivate con le vostre sole forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Rispetto alle aspettative professionali c’è ancora un po’ di strada da compiere. Siete sempre molto esigenti, ma anche il sistema lo è! Un po’ di possessività nei rapporti. Voi avete bisogno di conferme, mentre il partner appare distratto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Clima sereno, di collaborazione, in cui saprete giocare bene le vostre carte, senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Vivacità e leggerezza saranno molto utili a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Blackout nella comunicazione in famiglia, con Mercurio nel segno che quadra Saturno. Occhio ai toni, non è alzando la voce che vi capirete meglio. Lasciate parlare il sentimento: una carezza o un gesto affettuoso esprimono più di tante parole.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’opposizione lunare fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi per recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull’efficienza, da sempre vostra fedele compagna. Un gesto affettuoso o una parola gentile sono sufficienti a far felice la persona che avete accanto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata di lavoro con prove da superare, in mente solo una mini vacanza che vi snebbi il cervello… nulla di meglio che respirare aria pulita! Qualche progetto ambizioso – forse anche troppo – da tenere in caldo in vista di giorni migliori.

Pesci. 20/2 – 20/3

Imprevisto lampo da gestire senza esitazioni, o la va o la spacca! Potete contare sul vostro intuito e sulla creatività, quella non vi tradisce mai! La vostra accentuata sensibilità oggi registra ogni minima variazione, sia nel bene che nel male.

© Riproduzione riservata