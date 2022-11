Oroscopo di oggi 9 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 9 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Attenzione concentrata sull’avere, con traguardi un po’ ambiziosi: così decide la Luna in seconda Casa in accordo con Plutone, maestro di potere. Obiettivi da ridimensionare, amici e colleghi vi danno consigli utili, da seguire alla lettera.

Toro. 21/4 – 20/5

Urano nel segno scalpita impaziente, rendendo nervoso Mercurio all’opposizione. Avete la sensazione che tutto intorno a voi si muova troppo lentamente. La vostra precipitazione può farvi trascurare cose importanti, meglio riesaminare i dettagli con calma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Puntate al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione.

Nutrirete qualche dubbio in merito a un affare. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie.

In amore, non siete ancora pronti a mettervi in gioco.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sentimenti intensi e profondi, per le persone care siete pronti a fare rinunce; rispetto alla materia e agli agi, arriva sempre prima il cuore. Tensioni col partner a causa dei pargoli, ovviamente il vostro istinto cancerino propende per la prole.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotto il tiro di Mercurio e Urano opposti tra loro e in quadratura al segno, siete nervosi e insofferenti: al lavoro, dura vita per chi vi è intorno! Probabili guasti in casa, urge contattare un tecnico, sempre che non riteniate di saperne più di lui!

Vergine. 24/8 – 22/9

Armonici al vostro segno, ma in conflitto tra loro, Mercurio e Urano vi rendono un po’ caustici e sbrigativi nelle relazioni e negli affari. Sicuri e veloci in viaggio, ma occhio a non esagerare con l’acceleratore: l’autovelox è pronto a immortalarvi!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Spese consistenti e qualche imprevisto. Se avevate arretrati da pagare, il tempo ormai è scaduto, perciò rassegnatevi: è ora di sborsare! Disappunto serale esaminando le ricevute, tra una cosa e l’altra avete dilapidato un bel gruzzoletto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Coppia in crisi: o scoppia o recupera l’intesa. Per mettere le cose a posto, però, non si può far finta di nulla, ci vuole un cambiamento decisivo. Niente drammi, affrontate il problema con un discorso chiarificatore, guardandovi dritto negli occhi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Presto e bene non stanno insieme. In un progetto importante non sono ammesse leggerezze; trascurare un dettaglio può compromettere l’intero lavoro. La fretta di concludere penalizza i risultati, e lo stesso vale per chi è impegnato nello studio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna di Terra, in trigono a Plutone nel segno. Con voi la forza dell’amore, che ha radici profonde, ma è capace di proiettarsi verso il futuro. Parole evocative e immagini delicate, il vostro è un linguaggio romantico che viene dal cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna fastidiosa, voi irrequieti. Mercurio e Urano disarmonici vi rendono scalpitanti, volete di più ma non sapete bene nemmeno voi cosa… Il problema di un rapporto sta tra il vostro desiderio di indipendenza e il bisogno di sentirvi amati.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una prima occhiata vi è sufficiente a stabilire l’affidabilità di certe persone: seguendo il vostro istinto, non correrete alcun rischio. Gli astri oggi favoriscono gli incontri, i contatti e, perché no, la nascita di tenere amicizie.

