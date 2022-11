Oroscopo Sagittario di oggi 10 e domani 11 novembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

L'opposizione lunare fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi per recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.

