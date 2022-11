Oroscopo Toro di oggi 10 e domani 11 novembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Il partner vorrebbe un chiarimento ma voi non siete disposti al dialogo, preferite il silenzio per non correre il rischio di ingigantire i problemi. Shopping compensativo, invogliati dalle offerte, finite per intasare il vostro guardaroba di cose inutili. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

