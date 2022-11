Oroscopo Cancro di oggi 11 e domani 12 novembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Se in coppia avete fatto qualcosa di sbagliato, adottate la tattica remissiva: sguardo da cocker pentito e orecchie basse, per farvi perdonare tutto. Consolazioni nelle piccole cose dall’acquisto modaiolo al gelato extra large, l’importante è concedersi qualche extra! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

