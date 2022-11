Oroscopo Capricorno di oggi 11 e domani 12 novembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Luna e Marte parlano chiaro, impegno e salute sono gli argomenti del giorno, soprattutto se qualcuno in casa vi chiede un aiutino: spesa, farmacia… Poco spazio al relax anche in serata, ma la consapevolezza di essere utili agli altri è comunque appagante. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

