Oroscopo di oggi 11 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 11 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Stuzzicati dalla Luna in sestile e dal vostro governatore Marte che le fa da supporter, iniziate la giornata scalpitanti e pieni di buone intenzioni. Non contate sugli altri, solo sulle vostre forze: l’ambiente può sostenervi ma anche darvi battaglia.

Toro. 21/4 – 20/5

In casa il solito tran tran, più movimentate le attività in proprio: rimuginare troppo non facilita, investite come deciso, senza troppi “se” e troppi “ma”. Qualche spesa pazza fatta con soddisfazione, per cultura e viaggi non rimpiangerete l’esborso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata frizzante, con la Luna e Marte abbracciati nel vostro segno. Ideale per sostenere colloqui, fissare appuntamenti, incontrare facce nuove. Il pensiero positivo è lo strumento migliore per ottenere successo: basta crederci e tutto è possibile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se in coppia avete fatto qualcosa di sbagliato, adottate la tattica remissiva: sguardo da cocker pentito e orecchie basse, per farvi perdonare tutto. Consolazioni nelle piccole cose dall’acquisto modaiolo al gelato extra large, l’importante è concedersi qualche extra!

Leone. 23/7 – 23/8

La vivacità e la comunicativa con cui oggi tenete banco, dipendono soprattutto dal vostro carattere, già per natura estroverso e dominatore. Parte del merito va anche al sestile della coppia Luna-Marte che vi mette in pace col mondo intorno.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna antipatica nei vostri confronti, in coppia con Marte v’infastidisce con una doppia quadratura che vi rende isterici e scatena l’emicrania. Maghi del business e delle trattative commerciali, ma più in là oggi non si va, rischiereste una delusione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il trigono euforizzante della coppia Luna-Marte è una vera panacea per il vostro umore. Vitalità, buonumore, viaggi culturali o di lavoro. Utilizzate profumazioni fresche e leggere. Adatte al segno le essenze al muschio, verde o bianco.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Comprensibile ma inutile preoccuparsi per il futuro, tutto è in fase di trasformazione; l’essenziale al momento è tenere un piede nella barca. Momenti romantici con gli affetti di sempre, ma per star bene con gli altri occorrono nuovi input.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tempi duri per chi ha un’attività in proprio: troppe tasse, leggi incomprensibili e una clientela sfiduciata dagli eventi finanziari del momento. Qualche tensione in famiglia o nella coppia appesantisce una serata che voleva essere allegra.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna e Marte parlano chiaro, impegno e salute sono gli argomenti del giorno, soprattutto se qualcuno in casa vi chiede un aiutino: spesa, farmacia… Poco spazio al relax anche in serata, ma la consapevolezza di essere utili agli altri è comunque appagante.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gettonati lo siete per forza, simpatici e originali; se il partner c’è ed è quello giusto, tenetevelo stretto congedando con garbo i corteggiatori. Lontani dalla routine vi sentite rinascere, riscoprendo il lato più autentico ed entusiasta del vostro cuore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nulla da ridire su lavoro e studi, capitanati dal grande Giove; sono le emozioni a sfuggire al controllo, Luna e Marte vi rendono vulnerabili. Famiglia in subbuglio: caratteri ed esigenze incompatibili rendono difficoltosi i rapporti e la convivenza.

