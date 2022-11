Oroscopo Sagittario di oggi 11 e domani 12 novembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Tempi duri per chi ha un’attività in proprio: troppe tasse, leggi incomprensibili e una clientela sfiduciata dagli eventi finanziari del momento. Qualche tensione in famiglia o nella coppia appesantisce una serata che voleva essere allegra. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

