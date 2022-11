Oroscopo Vergine di oggi 11 e domani 12 novembre

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Luna antipatica nei vostri confronti, in coppia con Marte v’infastidisce con una doppia quadratura che vi rende isterici e scatena l’emicrania. Maghi del business e delle trattative commerciali, ma più in là oggi non si va, rischiereste una delusione. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata