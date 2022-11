Oroscopo Cancro di oggi 12 e domani 13 novembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Col partner fate micio micio da mattina a sera e anche se lui sulle prime sembra distante, ci pensa il vostro filtro magico a riattizzare la fiamma. Importanti gli amici, se è po’ che non vi ritrovate, questa è la serata giusta per una cena insieme. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

