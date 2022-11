Oroscopo Leone di oggi 12 e domani 13 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Cielo piuttosto parco di doni, le occasioni al momento scarseggiano. Vi conviene farvi un po’ da parte e far rimbalzare sugli altri le decisioni. Shopping in profumeria oppure dall’erborista, se decidete di sperimentare la cosmesi naturale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

