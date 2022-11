Oroscopo Sagittario di oggi 12 e domani 13 novembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta ed attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. In casa, vi potrà esser chiesto un piccolo sacrificio: cercate di mostrarvi pazienti e disponibili. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

