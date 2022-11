Oroscopo Toro di oggi 12 e domani 13 novembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Davanti a una cenetta preparata con amore, il partner va in brodo di giuggiole: come sentenziavano le nonne, l’amato bene va preso per la gola! Meglio un gesto affettuoso che troppe parole, tanto più che con Mercurio opposto rischiate fraintendimenti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata