Oroscopo Acquario di oggi 13 e domani 14 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Luna tenera e ipersensibile in sesta Casa, dipendesse da voi lavorereste anche oggi, perché il torpore della domenica non è nelle vostre corde. Anche in casa vi date da fare, risistemando guardaroba e libreria, per far ordine fuori e dentro di voi.