Oroscopo Cancro di oggi 13 e domani 14 novembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Dolce e intuitiva, la Luna transita nel segno. Venere armonica fa di voi degli inguaribili romantici, ma Plutone opposto vi riporta alla realtà. Vi verrà più facile lasciarvi trasportare dai sogni piuttosto che adoperarvi per migliorare il presente. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

