Oroscopo di oggi 13 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 13 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 13 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Per far quadrare la domenica rassegnatevi al riposo, vocabolo poco consono a un iperattivo del vostro calibro, ma necessario per recuperare energie. Anche lo stomaco esige una tregua, quindi niente manicaretti ipercalorici per il pranzo domenicale.

Toro. 21/4 – 20/5

Venere all’opposizione rinfocola quella gelosia immotivata alla quale solo voi riuscite a dare una ragione plausibile. Amica la Luna in sestile. Teneri coi pupi ma rigidi nelle regole, se c’è da riprenderli lo fate, anche se qualcuno vi critica.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Testa confusa, poco male se siete persi a contemplare la natura, ma se avete deciso di affrontare un’escursione impegnativa, attenti ai passi falsi. Un supplementare sforzo di concentrazione è necessario nel caso siate impegnati a far quadrare i conti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dolce e intuitiva, la Luna transita nel segno. Venere armonica fa di voi degli inguaribili romantici, ma Plutone opposto vi riporta alla realtà. Vi verrà più facile lasciarvi trasportare dai sogni piuttosto che adoperarvi per migliorare il presente.

Leone. 23/7 – 23/8

Domenica piatta, solito tran tran. Contro eventuali sbalzi d’umore e attacchi di malinconia due soluzioni: un pranzo in collina o un giro di shopping. Risparmi ben spesi per un acquisto importante o per un regalo che esprime i vostri sentimenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Tutti i pianeti dalla vostra oggi, a parte il solito Nettuno. Vi sentite in pace con l’ambiente e le persone intorno, state bene ovunque e con chiunque. La vostra serenità è un toccasana per tutti: non conta il luogo, ma le persone che ci vivono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Irritabili a causa della Luna tediosa, ma non gettate subito la spugna e difendete con un sorriso il vostro diritto a una fettina di felicità. Inutile cercare compensazioni nello shopping. Ad ogni acquisto seguirebbero incertezze e pentimenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venere nel vostro segno continua a tenervi bordone. Possessivi, come sempre, ma più simpatici, comunicativi e amichevoli rispetto al solito trend. Ventata romantica sulle coppie di ogni età, anche le più datate rinnovano la magia dei primi tempi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Domenica senza infamia e senza lode, la vitalità non è al top e l’entusiasmo, prerogativa del vostro segno, sembra piuttosto appannato. Sapete con precisione cosa volete, ma siete in attesa che si presenti l’occasione giusta per agire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una tenera amicizia già bolle in pentola e se non è ancora diventato amore è solo perché siete voi stessi a frenarla, presi dalle vostre paure. Rilassatevi e accogliete il nuovo; se una volta è andata buca non è detto che accadrà anche la seconda!

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna tenera e ipersensibile in sesta Casa, dipendesse da voi lavorereste anche oggi, perché il torpore della domenica non è nelle vostre corde. Anche in casa vi date da fare, risistemando guardaroba e libreria, per far ordine fuori e dentro di voi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Pappa e ciccia col partner che ricambia le vostre effusioni con entusiasmo. Vi comprendete a meraviglia, sia con i gesti sia con le parole. Domenica creativa, potendo coinvolgete anche i vostri pupi: dell’arte ci si innamora da piccoli.

