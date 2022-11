Oroscopo Toro di oggi 13 e domani 14 novembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Venere all’opposizione rinfocola quella gelosia immotivata alla quale solo voi riuscite a dare una ragione plausibile. Amica la Luna in sestile. Teneri coi pupi ma rigidi nelle regole, se c’è da riprenderli lo fate, anche se qualcuno vi critica. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

