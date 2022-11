Oroscopo di oggi 14 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 14 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 14 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Mattinata a rilento, stranamente pigra vista la quantità di impegni in agenda. Con la Luna e Plutone in quadratura, si progetta tanto ma non si fa nulla. Recupero di mordente nel pomeriggio, col passaggio della Bianca Signora e di Mercurio in segni di Fuoco.

Toro. 21/4 – 20/5

Tutto fila liscio nel lavoro, anche gli scambi commerciali e le trattative; manca solo una firma, procedura che va sorprendentemente per le lunghe. Persone conosciute tramite amici si rivelano ottime pedine per il vostro futuro professionale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità: in compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se avete idee poco chiare riguardo al budget.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata morbida e dolce come il vostro budino preferito, con la Luna nel segno e Venere romantica che vi ammalia con un bel trigono. Cresce la voglia di metter su casa e famiglia, ammesso che sussistano le giuste premesse e condizioni!

Leone. 23/7 – 23/8

Strano per tipi orgogliosi come voi, ma quando la gelosia vi prende vi dà del filo da torcere. Recupero di equilibrio nel pomeriggio. Al lavoro, piuttosto che contendervi il campo, farete meglio a delimitare il territorio di competenza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una Luna amichevole per tutta la mattina protegge i rapporti e le interazioni con l’ambiente, illuminando dolcemente le vostre speranze. Dalla vostra anche l’energia di Plutone in trigono, utilissima per dare una svolta a ciò che vi preme.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna noiosa e irritante nella prima parte della giornata, generosa e goliardica nella seconda. Tutto si risolve puntando su ideali condivisi. Amici speciali con cui dividere la serata, tra confidenze e una panoramica disincantata sull’attualità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Splendida giornata, con una Luna dolcissima in trigono a Mercurio e Venere nel segno. In mano il tre di coppe: bellezza, simpatia, fascino. Con il sex appeal che emanate il problema non è avere un partner, ma accontentarsi di averne uno solo!

Sagittario. 23/11 – 21/12

I viaggi sono l’argomento della serata, tra amici non si parla d’altro. Tanti progetti in mente, ma anche qualche pena d’amore da dimenticare. Importante l’ambiente, scegliete di circondarvi di persone simpatiche ed energiche almeno quanto voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Partner immusonito, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni: troppo tempo, energia e dedizione proiettati sul lavoro e su altri interessi. Di lui o lei sembrate esservi dimenticati… Mai darlo per scontato, potrebbe rimettersi in gioco!

Acquario. 21/1 – 19/2

Innocua per voi la Luna del mattino, che insiste sul lavoro. Nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà soprattutto sul rapporto di coppia. Se il partner c’è ed è quello giusto, tenetevelo stretto congedando con garbo eventuali corteggiatori.

Pesci. 20/2 – 20/3

In coppia, il segreto della vostra intesa è la complicità. Vi dividete i compiti, dal preparare la colazione all’accompagnare i figli a scuola. Ménage familiare sereno e ben organizzato, in un clima di tenerezza sgombro da gelosie e sospetti.

© Riproduzione riservata