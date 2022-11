Oroscopo Leone di oggi 14 e domani 15 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 novembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Strano per tipi orgogliosi come voi, ma quando la gelosia vi prende vi dà del filo da torcere. Recupero di equilibrio nel pomeriggio. Al lavoro, piuttosto che contendervi il campo, farete meglio a delimitare il territorio di competenza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

