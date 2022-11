Oroscopo Bilancia di oggi 15 e domani 16 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Luna amica quella di oggi, e voi negli amici avete la massima fiducia: con loro vi confidate esternando i vostri dubbi e chiedendo consigli. Alla grande gli affari e le compravendite: gestiti con diplomazia e dialettica vanno subito in porto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

