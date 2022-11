Oroscopo Leone di oggi 15 e domani 16 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 novembre

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Chiacchiere e scambi con i vicini, argomenti di punta casa e lavoro; con Urano esagerato in quadratura, per voi e i vostri cari pretendete il meglio. Anche gli studenti si fanno onore, esprimendo con sintetica chiarezza i punti chiave dell’argomento. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata