Oroscopo Scorpione di oggi 15 e domani 16 novembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 novembre



Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Aria di tempesta e vento di rottura con un socio: se pone condizioni inaccettabili o si atteggia a dittatore gli date il byebye senza rimpianti. In amore non siete affatto sprovveduti, ma non avete fatto i conti con l’imponderabile: al cuor non si comanda! Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

