Oroscopo Toro di oggi 15 e domani 16 novembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 novembre



Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni:Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Aria di tempesta in casa con la Luna che quadra Urano nel segno. Salvifico l’intervento di Giove, nei panni di un amico che stempera gli animi. Con il partner, dopo esservi tanto beccati, vi ritrovate abbracciati a scambiarvi coccole ed effusioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata