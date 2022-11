L’Oroscopo di Artemide per novembre 2022: quali sono le previsioni per tutti i segni

L’Oroscopo di Artemide per novembre 2022: ecco cosa attende tutti i segni zodiacali: ecco una previsione accurata.

Oroscopo di novembre 2022: Ariete

A novembre, l'Ariete potrebbe avere un forte desiderio di cambiare la propria vita. Potrebbe essere una scelta volontaria, o alcuni eventi ti costringeranno a subire una trasformazione sul piano lavorativo. A novembre sarai molto sensibile e attento agli altri, le relazioni acquisiranno per te nuove sfaccettature. L'Ariete può tranquillamente contare sul supporto di altre persone. È possibile che dovrai viaggiare all'estero. Un buon momento per trascorrere una vacanza con un partner. Non dimenticare l’attività fisica: sarà utilissima.

Oroscopo di novembre 2022: Toro

A novembre 2022, il Toro avrà un periodo in cui lavorerà sulle relazioni di coppia. Questo mese segnerà l’ingresso delle relazioni a un nuovo livello emotivo. Sul lavoro avrai bisogno della tua capacità di negoziare con altre persone. Le persone a te vicine aspetteranno il tuo supporto e aiuto, ma faranno anche molto per te. Avrai maggiore energia e resistenza: ne gioveranno le tue prestazioni in ogni campo. Non esagerare però con il superlavoro e i carichi pesanti.

Oroscopo di novembre 2022: Gemelli

Nel novembre 2022, i Gemelli dovranno mettersi al lavoro sul serio. Sarà molto importante per te sentirti utile, sapere che sei necessario, ma anche su chi puoi fare affidamento. Questo mese sarai particolarmente sensibile a qualsiasi critica riceverai. A novembre, dovrai fare un sacco di lavori piccoli e piuttosto noiosi. Evita il conflitto con il tuo partner. La tua attività fisica aumenterà notevolmente. Non agire in modo troppo impulsivo, pensa bene alle conseguenze prima di qualsiasi mossa istintiva. C'è il rischio di malattie infiammatorie, prenditi cura della tua salute!

Oroscopo di novembre 2022: Cancro

Novembre 2022 sarà il mese delle piacevoli sorprese e del divertimento per i Cancro. Puoi permetterti di rilassarti e non preoccuparti. L'universo ti aiuterà a stare al sicuro. Puoi dare spazio alla creatività. Ottimo periodo anche per i bambini. Qualsiasi tipo di lavoro intellettuale sarà facilmente affrontabile. Puoi cedere a paure e ansie improvvise, ma questi saranno impulsi a breve termine. I Cancro possono sentirsi stanchi alla fine di novembre. Prestare attenzione alla salute, assumere vitamine e mangiare bene.

Oroscopo di novembre 2022: Leone

Nel novembre 2022, l'attenzione del Leone si concentrerà sulle questioni familiari. È bello fare una vacanza e stare con la tua famiglia. È importante dedicare del tempo ai tuoi cari. I Lioni garantiranno comfort e sicurezza nelle loro case, ma potranno coltivare interiormente un desiderio di solitudine. Un periodo favorevole per sedare tutti i conflitti esistenti, trascorrere più tempo con il partner e i figli. Potresti avere nuovi sogni, potresti cambiare lavoro. È bene che tu dedichi più tempo al riposo: suggerito lo yoga.

Oroscopo di novembre 2022: Vergine

A novembre 2022 la Vergine sarà attiva nell’ambito della comunicazione. Avrai molte idee e pensieri diversi in ogni occasione. La tua mente sarà occupata da molte domande, saltando costantemente da un argomento all'altro. La Vergine avrà particolarmente bisogno di conforto nel novembre 2022. Ricorda di seguire la tua dieta e fai attenzione al superlavoro.

Oroscopo di novembre 2022: Bilancia

A novembre 2022, la Bilancia rivaluta i propri valori. Per molto tempo hai sopravvalutato l'importanza della “materialità” nella tua vita. La vita può farti guardare più nella direzione della spiritualità e dei valori intangibili. Fai attenzione alle finanze, ci sono rischi di indebitamento. Evita la stravaganza e non fare acquisti d'impulso. Il tuo comportamento può causare insoddisfazione da parte del tuo partner. Vale anche la pena ricordare chi ti ha aiutato nei momenti difficili, il tuo comportamento ultimamente potrebbe sembrare egocentrico a tutti. Possibili problemi di salute.

Oroscopo di novembre 2022: Scorpione

Nel novembre 2022, lo Scorpione riuscirà in ciò che non è stato possibile prima. Inoltre, gli Scorpioni a novembre saranno particolarmente affascinati dal loro aspetto: una nuova pettinatura, dettagli inediti, persino un cambio di immagine. Sarà il periodo perfetto per incontrare nuove persone e stringere amicizie. In ogni controversia potrai difendere il tuo punto di vista. Il mese promette di essere abbastanza prospero e persino di aumentare la ricchezza. Non correre rischi: evita di prendere parte a qualsiasi sport estremo.

Oroscopo di novembre 2022: Sagittario

Nel novembre 2022, i Sagittari esamineranno se stessi in profondità e analizzeranno i loro sentimenti e sensazioni. Molti Sagittario inizieranno ad aiutare gli altri, saranno impegnati nell’ambito di attività benefiche. Puoi esagerare tutto ciò che ti accade, cercare di non prendere decisioni affrettate e non cambiare bruscamente nulla nella tua vita. Fai attenzione alle malattie intestinali e attieniti alla tua dieta.

Oroscopo di novembre 2022: Capricorno

A novembre 2022, i Capricorno comunicheranno molto con gli amici e organizzeranno progetti creativi e collettivi. Avrai molte persone che la pensano allo stesso modo nelle vicinanze e che sono pronte ad aiutare. Tuttavia, ascolta la tua voce interiore, poiché avversari malvagi possono essere attivati ​​in qualsiasi momento. Potresti provare sentimenti forti, ma non vuoi pubblicizzarli. Presta attenzione alla tua salute. Ciò è particolarmente vero per il tratto digestivo, la cistifellea, il fegato e il pancreas.

Oroscopo di novembre 2022: Acquario

A novembre 2022, l'Acquario dovrebbe concentrarsi su se stesso. Avrai bisogno di autoaffermazione, avrai davvero la necessità di crescere in tutti gli ambiti della vita. Incontrerai un gran numero di incontri con persone che ti aiuteranno ad andare avanti nella tua attività. Prenditi cura del tuo rapporto con il tuo partner: e sostenetevi a vicenda. Non ridurre l'attività fisica questo mese. Mangia con moderazione e controlla il tuo peso.

Oroscopo di novembre 2022: Pesci

A novembre 2022, i Pesci possono dare uno sguardo nuovo al mondo e alle infinite possibilità in esso contenute. I Pesci possono approfondire le loro conoscenze e approfondire gli studi. È possibile viaggiare o trasferirsi all'estero per lavorare in un nuovo campo. I Pesci non possono stare fermi, hanno bisogno di lavorare e svilupparsi. "Una palude accogliente" è controindicata soprattutto per i Pesci a novembre: guardati intorno. Non mangiare cibi pesanti e grassi, cerca di osservare un paio di giorni di digiuno.

