Oroscopo Acquario di oggi 16 e domani 17 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Luna ancora in opposizione, in compenso Venere da oggi vi strizza l’occhio, dopo avervi disturbati a lungo con una quadratura piena di pretese. Ridimensionatevi! Un’amicizia amorosa è la forma che più si attaglia al vostro spirito libertario. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni