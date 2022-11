Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

QA colorare di rosa la giornata il passaggio di Venere in trigono. Il ricordo di un flirt si fa bruciante, spingendovi a ricontattare chi vi ha stregati. Ottima la forma ma a una condizione: muovervi. Altrimenti perdete subito l’elasticità, sia fisica sia mentale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

