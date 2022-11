Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

I bonus d’amore elargiti da Venere sono in scadenza. Da oggi, passando nella vostra sesta Casa, potrà solo aiutarvi ad essere creativi nel lavoro. In una questione personale, utilizzate diplomazia, ma non cedete di fronte a eventuali resistenze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

